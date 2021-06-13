Детали обнародованных разговоров вероятно лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с другими людьми Денис Бигус рассказал в новом видео, которое появилось на ютуб-канале Bihus.Info.

Важно Освобождение пленных – это ложь, – Бигус показал последнюю серию "прослушки Медведчука"

В видео Бигус заявил, что не знает точно, почему в его распоряжении нет всех записей разговоров Виктора Медведчука. Однако журналист-расследователь уверен, что огромное количество звонков Медведчука с Кремлем отсутствуют, ведь у него была еще защищенная, "стационарная", линия связи.

Почему записи не все? Медведчук же еще с кем-то, наверное, говорил. Единственный честный ответ на этот вопрос – а фиг его знает. Почему нет разговоров с Порошенко, мне проще представить. Предполагаю, что в президентской СБУ писать разговоры президента просто не рискнули

– предположил журналист.

Денис Бигус также не считает, что получил "точечную, специально отобранную" версию разговоров. Он добавил, что всего в распоряжении журналистов оказались записи разговоров продолжительностью 35 – 36 часов.

Интересно! Бигус анонсировал, что примерно в 19:00 опубликует полную версию записей разговоров Медведчука.

Бигус считает, что разговоры Медведчука писали "украинские спецслужбы в рамках масштабной спецоперации, которая началась в 2014 году. По его мнению, в ней участвовали СБУ и ГУР – писали "всех, до кого могли дотянуться".

Он также сказал, что того, кто передал журналистам пленки "ищет СБУ". Версию, что разговоры могло писать ФСБ России, он отрицает.

Что известно о "пленках Медведчука"

В течение мая – июня Bihus.info опубликовали 4 серии записей разговоров якобы Медведчука с боевиками и представителями Кремля за 2014 – 2015 годы. В записях разговоров фигурирует якобы нардеп и пятый президент Петр Порошенко.