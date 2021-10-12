Они требовали опровергнуть якобы недостоверную информацию в расследовании. В частности, о причастности группы компаний к тайному финансированию "Партии Шария".

Обратите внимание Активисты обвиняют АЗС "БРСМ" в финансировании строительства церквей московского патриархата

В распоряжении редакции оказался ряд внутренних телеграмм-чатов партии, где в частности "шариевцы" обсуждали вопросы денежных поступлений и расходов.

Финансами там руководила Анжела Ларкина – от выплат неофициальных зарплат активистам до аренды офисов, издания партгазеты и тому подобное. Журналисты ее идентифицировали ее как топ-менеджера группы компаний БРСМ.

Оказалось, Ларкина длительное время возглавляла ряд компаний, условно входящих в группу БРСМ. Мы начали находить указания, что она имеет конкретное отношение, действует от имени условной группы БРСМа,

– рассказала журналистка-расследовательница Bihus.Info Леся Иванова.

Журналисты предоставили суду копии всех переписок, экспертные заключения, которые утверждают их подлинность, а также-доказательства взаимосвязей БРСМ и Ларкиной.

Адвокат Bihus.Info Мария Музычко отметила, что в материалы дела положили сведения обо всех компаниях, с которыми была связана Анжела Ларкина.

Bihus.Info выиграли суд против "БРСМ Нафта": смотрите видео

"Также судье это подробно объясняли. Потому что истцы пытались объяснить, что они не имеют отношения к Ларкиной и их компании тоже не имеют. Они "били" на то, что у них была прекрасная деловая репутация, а мы своим сюжетом испортили им эту репутацию. Но вопрос в том, была ли репутация", – сказала Музычко.

Народные депутаты также обращались к правоохранителям с требованием проверить информацию о причастности сети заправок "БРСМ-нафта" к финансированию акций протеста против приезда Вселенского патриарха Варфоломея, а также деятельности РПЦ в Украине.

В сентябре представители "Правого сектора" во Львове и Тернополе пикетировали заправки БРСМ. Активисты обвиняли сеть в финансировании строительства церквей московского патриархата и спонсировании пророссийских сил.