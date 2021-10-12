Вони вимагали спростувати нібито недостовірну інформацію в розслідуванні. Зокрема фрагменти щодо причетності групи компаній до таємного фінансування "Партії Шарія".

Зверніть увагу Активісти звинувачують АЗС "БРСМ" у фінансуванні будівництва церков московського патріархату

У розпорядженні редакції опинилася никза внутрішніх телеграм-чатів партії, де зокрема "шаріївці" обговорювали питання грошових надходжень та витрат.

Фінансами там керувала Анжела Ларкіна – від виплат неофіційних зарплат активістам до оренди офісів, видання партгазети тощо. Журналісти її ідентифікували її як топ-менеджерку групи компаній БРСМ.

Виявилося, Ларкіна вона тривалий час очолювала низку компаній, яка умовно входить у групу БРСМ. Ми почали знаходити вказівки, що вона має конкретний стосунок, діє від імені умовної групи БРСМу,

– розповіла журналістка-розслідувачка Bihus.Info Леся Іванова.

Журналісти надали суду копії усіх переписок, експертні висновки, які підверджують їхню автентичність, а також – докази взаємозв'язків БРСМ та Ларкіної.

Адвокат Bihus.Info Марія Музичка зауважила, що в матеріали справи поклали відомості про всі компанії, з якими була пов'язана Анжела Ларкіна.

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"Також судді це детально пояснювали. Тому що позивачі намагались пояснити, що вони не мають стосунку до Ларкіної і їхні компанії теж не мають. Вони "били" на те, що у них була прекрасна ділова репутація, а ми своїм сюжетом зіпсували їм цю репутацію. Але питання в тому, чи була репутація", – сказала Музичка.

Народні депутати також зверталися до правоохоронців перевірити інформацію про причетність мережі заправок "БРСМ-нафта" до фінансування акцій протесту проти приїзду Вселенського патріарху Варфоломія, а також діяльності РПЦ в Україні.

У вересні представники "Правого сектору" у Львові та Тернополі пікетували заправки БРСМ. Активісти звинувачували мережу у фінансуванні будівництва церков московського патріархату та спонсоруванні проросійських сил.