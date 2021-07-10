Детали инцидента в маршрутке Одессы

Вероятно, пара направлялась на пляж. Видео с маршрутки опубликовали местные телеграмм-каналы.

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Парень был в плавках и с голым торсом, а девушка – в купальнике. Пассажиры возмутились таким видом пары и призвали их выйти из маршрутки. Из-за этого между ними вспыхнул конфликт.

"Выходи, отвечай за свою жену или кто она тебе такая", – сказал один из мужчин.

На что девушка ответила: "Только зацепи, сильно умный на словах". Впоследствии она начала бросаться на пассажира, а парень в плавках сдерживал ее.

Приезжаете сюда и качаете свои права,

– возмутилась пассажирка.

Смотрите видео конфликта в маршрутке Одессы:

Женщина курила в троллейбусе

В июне в одесском трамвае также случился конфликт. Одна из пассажирок начала курить прямо в салоне, а на замечания людей не реагировала. Водитель транспорта отказалась ехать, а неадекватную женщину из транспорта вытолкали патрульные.

Кстати, когда правоохранители зашли в троллейбус, пассажирка бросила в них окурок.