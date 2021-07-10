Деталі інциденту у маршрутці Одеси

Ймовірно, пара прямувала на пляж. Відео з маршрутки опублікували місцеві телеграм-канали.

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Хлопець був у плавках та з голим торсом, а дівчина – в купальнику. Пасажири обурилися таким виглядом пари та закликали їх вийти з маршрутки. Через це між ними спалахнув конфлікт.

"Виходь, відповідай за свою дружину або хто вона тобі така", – сказав один із чоловіків.

На що дівчина відповіла: "Тільки зачепи, сильно розумний на словах". Згодом вона почала кидатися на пасажира, а хлопець у плавках стримував її.

Приїжджаєте сюди і качаєте свої права,

– обурилася пасажирка.

Дивіться відео конфлікту в маршрутці Одеси:

Жінка курила у тролейбусі

У червні в одеському трамваї також трапився конфлікт. Одна з пасажирок почала курити прямо у салоні, а на зауваження людей не реагувала. Водійка транспорту відмовилася їхати, а неадекватну жінку з транспорту виштовхали патрульні.

До речі, коли правоохоронці зайшли у тролейбус, пасажирка кинула в них недопалок.