Автівка дуже довго заважала проїхати трамваю. Це сталося на вулиці Кирилівській, 40, у Подільському районі столиці.

Інший інцидент У Києві вибухнула шаурма: у МАФі не витримав газовий балон

Самосуд пасажира громадського транспорту

Хлопцеві вдалося відламати праве дзеркало. Після цього він швидко втік, а водій Honda навіть не вийшов з машини. Все сталося за лічені секунди.

У Києві пасажир трамваю відірвав дзеркало у Honda: дивіться відео

Аналогічний випадок

У Дніпрі днями стався аналогічний випадок. Водій іномарки відбив ногою дзеркало "Жигулів".