Машина очень долго мешала проехать трамваю. Это произошло на улице Кирилловской, 40, в Подольском районе столицы.

Другой инцидент В Киеве взорвалась шаурма: в МАФе не выдержал газовый баллон

Самосуд пассажира общественного транспорта

Парню удалось отломать правое зеркало. После этого он быстро скрылся, а водитель Honda даже не вышел из машины. Все произошло за считанные секунды.

В Киеве пассажир трамвая оторвал зеркало у Honda: смотрите видео

Аналогичный случай

В Днепре на днях произошел аналогичный случай. Водитель иномарки отбил ногой зеркало "Жигулей".