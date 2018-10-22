12:14
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Билборды о "сепаратистах" на Закарпатье: прокуратура открыла дело

      704 Читати новину українською
      Прокуратура расследует появление на Закарпатье билбордов о сепаратизме
      Прокуратура расследует появление на Закарпатье билбордов о сепаратизме / Фото из открытых источников

      За появление на Закарпатье билбордов про "сепаратистов" прокуратура области открыла дело по факту умышленного разжигания национальной розни.

      Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатья.

      24 канал сообщал, что в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона.

      Сейчас установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные лица разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области,
      – говорится в сообщении прокуратуры.

      Читайте также: Билборды о сепаратизме на Закарпатье: Москаль обвинил ФСБ в провокациях

      Там добавили, что устанавливаются лица, причастные к совершению этого преступления, продолжается расследование.

      К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил появление на Закарпатье билбордов "Остановим сепаратистов" и заявил, что это является провокацией.

      Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Криминальные новости Новости Закарпатья Венгрия
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Выборы Путина 2018: россияне в Украине проголосовать не смогут
       16 марта , 17:32
      "Пакеты малыша" – наконец-то у детей: в Харькове несколько семей получили бэби-боксы
       18 сентября , 22:56
      Топ-новости: Коноплянка жестко раскритиковал тренера Шальке, Реал празднует в Мадриде победу в Лиге чемпионов
       5 июня 2017 , 07:30
      Главные новости футбола 4 сентября: Украина готовится к старту Лиги наций, Вернидуб попал в ДТП
       5 сентября , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук