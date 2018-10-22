Билборды о "сепаратистах" на Закарпатье: прокуратура открыла дело

За появление на Закарпатье билбордов про "сепаратистов" прокуратура области открыла дело по факту умышленного разжигания национальной розни.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатья.

24 канал сообщал, что в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона.

Сейчас установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные лица разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области,

– говорится в сообщении прокуратуры.

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Там добавили, что устанавливаются лица, причастные к совершению этого преступления, продолжается расследование.

К слову, министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил появление на Закарпатье билбордов "Остановим сепаратистов" и заявил, что это является провокацией.