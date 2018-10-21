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      Билборды о сепаратизме на Закарпатье: Москаль обвинил ФСБ в провокациях

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      Москаль прокомментировал появление билбордов о сепаратизме на Закарпатье
      Москаль прокомментировал появление билбордов о сепаратизме на Закарпатье / Колаж 24 канал

      Глава Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что билборды о сепаратизме на Закарпатье является провокацией ФСБ России. Непосредственных исполнителей провокации сейчас разыскивают правоохранители.

      Об этом говорится в сообщении председателя Закарпатской облгосадминистрации на его официальном сайте.

      24 канал сообщал, что в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" под фотографиями лидеров венгерского нацменьшинства региона.

      "Борды с изображениями деятелей политической партии "ТУКЗ" (Общество венгерской культуры Закарпатья) и антивенгерскими надписями Закарпатская облгосадминистрация расценивает как примитивную провокацию российских спецслужб", – говорится в сообщении на сайте Москаля.

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      Глава области отметил, что методы и стиль исполнения указывают на то, что "это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров".

      В апреле прошлого года на административной границе Виноградовского и Береговского районов так же ночью были установлены стелы с провокационными надписями на венгерском языке. Кстати, те надписи были сделаны с ошибками, как и нынешние, скалькованые с русского языка ("Зупинимо сепаратистів" вместо "Зупинімо сепаратистів"),
      – напомнил Москаль.

      Он также как еще один пример привел инцидент, произошедший в феврале 2018 года в Ужгороде. Там дважды поджигали офис "ТУКЗ".

      "Эти преступления раскрыты, установлено, что за ними стоят российские спецслужбы. Делаем все, чтобы раскрыть и нынешнюю провокацию. Уже доказано, что такие примитивные вещи на Закарпатье не работают, на них не ведутся ни украинцы, ни венгры", – заверил глава Закарпатской ОГА.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Российская пропаганда Новости Закарпатья Венгрия ФСБ Геннадий Москаль
      Источник: 24 канал
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