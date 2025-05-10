Он применяет свои неизменные принципы: четкое управление, акцент на подготовке, технологии и корпоративный дух. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Билецкий создал две боевые бригады и теперь возглавил корпус

Билецкий – лидер нового типа. Он не часть классической армейской иерархии, не карьерный военный, двигавшийся по ступеням системы. Это лидерство общественного типа: с корнями в добровольческом движении, с идеологическим стержнем и личной ответственностью перед бойцами,

– уверяет Юрий Бутусов, военный журналист и главред Цензор.net.

При создании "Тройки" Билецкий применил свои неизменные принципы: четкое управление, акцент на подготовке, технологии и корпоративный дух. В работе с личным составом для него важны четыре вещи: командность, инициативность, саморазвитие и "делай как я".

"Командность – это когда все подразделения работают как одно целое. Только тогда возникает синергия, которая обеспечивает успех на поле боя. Но этого недостаточно, надо лелеять инициативность. 95% наших инноваций – результат идей снизу, а не распоряжений сверху", – говорит Билецкий.

Такой подход требует доверия к личному составу и готовности делегировать полномочия. Поэтому он не держит рядом людей, которые не хотят расти. Среди собратьев пользуется большим доверием и авторитетом.

"Я знал Андрея в трех ролях: в 2014-м как командира Азова, потом политика, и теперь командира корпуса", – рассказал NV Николай "Абдула" Волохов, давний побратим основателя Азова. По мнению "Абдулы", уровень контроля, который поддерживает Билецкий, уже стал "корпоративным стандартом".



Третья штурмовая является элитным подразделением, одним из самых численных и боеспособных в украинской армии. По мнению опрошенных NV аналитиков, она зарекомендовала себя как фронтовой "пожарный отряд": демонстрирует стойкость в длительных боях, умело адаптируется к современным угрозам, в частности дронов, оказывает психологическое давление на врага и уже становится организационным шаблоном для корпусной модели ВСУ.

Теперь Билецкий сосредоточен на создании Третьего армейского корпуса. Один из его личных приоритетов – научиться мыслить на оперативном уровне, что требует другой шкалы ответственности и стратегического видения. Билецкий подчеркивает: его корпус – не просто новая структура, а лаборатория изменений.

Главное сейчас завершить формирование управления и корпусных комплектов: беспилотники, разведка, медики, логистика. Это те элементы, которые делают корпус по-настоящему дееспособным,

– объясняет комкор.

По мнению Бутусова, корпус сможет в полной мере развернуть свои силы на Купянско-Лиманском направлении и стабилизировать фронт: "Враг понесет большие потери, и последствия будут ощутимы очень быстро".