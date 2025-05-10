Він застосовує свої незмінні принципи: чітке управління, акцент на підготовці, технології та корпоративний дух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Білецький створив дві бойові бригади і тепер очолив корпус

Білецький – лідер нового типу. Він не частина класичної армійської ієрархії, не кар'єрний військовий, що рухався по щаблях системи. Це лідерство громадського типу: з корінням у добровольчому русі, з ідеологічним стрижнем і особистою відповідальністю перед бійцями,

– запевняє Юрій Бутусов, військовий журналіст та головред Цензор.net.

При створенні "Трійки" Білецький застосував свої незмінні принципи: чітке управління, акцент на підготовці, технології та корпоративний дух. У роботі з особовим складом для нього важливі чотири речі: командність, ініціативність, саморозвиток і "роби як я".

"Командність – це коли всі підрозділи працюють як одне ціле. Лише тоді виникає синергія, яка забезпечує успіх на полі бою. Але цього недостатньо, треба плекати ініціативність. 95% наших інновацій – результат ідей знизу, а не розпоряджень згори", – каже Білецький.

Такий підхід потребує довіри до особового складу й готовності делегувати повноваження. Тому він не тримає поруч людей, які не хочуть рости. Серед побратимів користується великою довірою та авторитетом.

"Я знав Андрія у трьох ролях: у 2014-му як командира Азову, потім політика, і тепер командира корпусу", – розповів NV Микола "Абдула" Волохов, давній побратим засновника Азову. На думку "Абдули", рівень контролю, який підтримує Білецький, вже став "корпоративним стандартом".



Третя штурмова є елітним підрозділом, одним з найбільш чисельних і боєздатних в українській армії. На думку опитаних NV аналітиків, вона зарекомендувала себе як фронтовий "пожежний загін": демонструє стійкість у тривалих боях, вміло адаптується до сучасних загроз, зокрема дронів, чинить психологічний тиск на ворога і вже стає організаційним шаблоном для корпусної моделі ЗСУ.

Тепер Білецький зосереджений на створенні Третього армійського корпусу. Один із його особистих пріоритетів – навчитися мислити на оперативному рівні, що вимагає іншої шкали відповідальності й стратегічного бачення. Білецький підкреслює: його корпус – не просто нова структура, а лабораторія змін.

Головне зараз завершити формування управління і корпусних комплектів: безпілотники, розвідка, медики, логістика. Це ті елементи, які роблять корпус по-справжньому дієздатним,

– пояснює комкор.

На думку Бутусова, корпус зможе повною мірою розгорнути свої сили на Куп’янсько-Лиманському напрямку і стабілізувати фронт: "Ворог зазнає великих втрат, і наслідки будуть відчутні дуже швидко".