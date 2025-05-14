Ориентировочные расчеты в интервью Юрию Бутусову назвал командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, информирует 24 Канал.

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Такой порядок цифр базируется на опыте Третьей штурмовой бригады – одного из самых технологичных подразделений в ВСУ, лидера в применении БпЛА и наземных роботизированных комплексов. Потребность "Тройки" в финансовых ресурсах именно на технологическую компоненту Билецкий оценил в примерно 3 миллиарда гривен. Бригада при этом удерживает рекордные 50 километров активной полосы или 5% общей длины фронта.

Если берем такой участок, получается, что в целом надо 60 миллиардов, может чуть больше – пусть даже 80 миллиардов, чтобы нормально закрыть весь фронт. Это 2 миллиарда долларов,

– сказал командир Третьего корпуса.

По его оценке, этой суммы хватило бы на потребности пехотных бригад в современных средствах разведки, эшелонированную линию дронов по всему фронту, внедрение электронных систем управления боем и других военных технологий. Это добавило бы подразделениям эффективности и существенно уменьшило количество потерь личного состава.

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"Это неприятная математика, но она существует. Государство Украина должно выплатить семье погибшего почти 15 миллионов гривен. 100 погибших бойцов – это 1,5 миллиарда. Подобная линия могла бы сохранить несколько тысяч жизней. Мы бы были в плюсе по деньгам, а главное – были бы живы эти люди. Как по мне, 2 миллиарда долларов для адекватной войны не такая и большая сумма на весь тысячекилометровый фронт", – считает Билецкий.

По его мнению, можно найти необходимый финансовый ресурс, если оптимизировать военные расходы. К тому же подразделения воюют преимущественно отечественными технологиями и оборудованием: радары, БпЛА, системы РЭБ, радиоэлектронной и радиотехнической разведки – в основном украинского производства, имеют схожие с западными аналогами характеристики, но при этом значительно дешевле.

Когда ты вкладываешь в эти вещи, ты вкладываешь в собственный военно-промышленный комплекс, в собственные рабочие места, в собственную экономику. Я думаю, что стоит поискать эти ресурсы для украинского производителя и для украинского солдата в первую очередь,

– заявил Билецкий.

Напомним, государственный бюджет на 2025 год предусматривает расходы на оборону Украины в почти 2,23 триллиона гривен, что составляет 26,3% ВВП. Из них расходы на вооружение и военную технику составляют 739 миллиардов гривен.