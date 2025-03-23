Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Интересно Подорожают ли в Украине железнодорожные билеты

В Укрзализныце произошел сбой

В Укрзализныце сообщили, что утром 23 марта в системе произошел сбой и онлайн сервисы временно не работают. Поэтому, купить билеты онлайн через сайт и приложение невозможно. Также из-за технического сбоя в IT системе Укрзализныци не работают онлайн сервисы заказа услуг и справочные услуги.

Сейчас продажа билетов осуществляется только в кассах Укрзализныци. Впрочем, специалисты уже прилагают усилия, чтобы восстановить онлайн продажу билетов.

Соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем. Приносим извинения за неудобства,

– отметили в Укрзализныце.