Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Цікаво Чи подорожчають в Україні залізничні квитки

В Укрзалізниці стався збій

В Укрзалізниці повідомили, що зранку 23 березня в системі стався збій і онлайн сервіси тимчасово не працюють. Відтак, купити квитки онлайн через сайт та застосунок неможливо. Також через технічний збій в IT системі Укрзалізниці не працюють онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Нині продаж квитків здійснюється лише у касах Укрзалізниці. Втім, фахівці вже докладають зусиль, аби відновити онлайн продаж квитків.

Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем. Перепрошуємо за незручності,

– наголосили в Укрзалізниці.