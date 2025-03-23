Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Цікаво Чи подорожчають в Україні залізничні квитки
В Укрзалізниці стався збій
В Укрзалізниці повідомили, що зранку 23 березня в системі стався збій і онлайн сервіси тимчасово не працюють. Відтак, купити квитки онлайн через сайт та застосунок неможливо. Також через технічний збій в IT системі Укрзалізниці не працюють онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.
Нині продаж квитків здійснюється лише у касах Укрзалізниці. Втім, фахівці вже докладають зусиль, аби відновити онлайн продаж квитків.
Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем. Перепрошуємо за незручності,
– наголосили в Укрзалізниці.