Укрзализныця анонсировала ежемесячные повышения стоимости билетов для пассажиров. Индексация тарифов началась уже с мая 2021 года и ежемесячно будет лишь увеличиваться.

Начиная с мая, стоимость тарифов будет увеличиваться на 2%. Об этом сказал директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в эфире одного из украинских телеканалов.

Важно "Укрзализныця" анонсировала "рейды" в поездах на праздники: что будут проверять

Перцовский отметил, что даже такая, казалось бы, незначительная индексация тарифов в мае является стимулом уже сейчас покупать билеты на лето.

Потому что ежемесячно тарифы будут подтягиваться на эти 2% – это такая достаточно замедленная и с задержкой индексация, учитывая рост расходов, – сказал представитель УЗ.

Он добавил, что уже сейчас открывается на лето "практически 30 новых направлений – это сочетание и с азовским побережьем, и с Одесской областью, и с горами".

Как сэкономить на билетах

В Укрзализныце отметили, что на билетах можно сэкономить до 40%, если покупать их заранее.

Поэтому есть дополнительный стимул приобрести билеты чем раньше, тем лучше. Уже несколько инициатив реализовано. Мы впервые за много лет соединили Днепр и Харьков, через несколько недель заработает направление Мариуполь – Одесса,

– рассказал Перцовский.

Как изменятся цены на билеты

Планируется, что к концу 2021 года тарифы вырастут на 22%. Начиная с марта – апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.

Начиная с марта – апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02. Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозке вагонов в порожнем состоянии.