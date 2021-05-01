На Пасху и майские праздники работники Нацполиции и военизированной охраны будут проверять, носят ли пассажиры маски. В "Укрзализныце" говорят, что теоретически даже могут высадить пассажира, который отказывается надевать маску.

В компании также добавляют, что вопрос о высадке пассажира с поезда сложный по "юридическому аспекту". Об этом, в эфире рассказал руководитель коммуникаций и маркетинга пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко.

Кстати Правительство призвали уволить весь топ-менеджмент и наблюдательный совет "Укрзализныци"

"Рейды" на майские праздники

На майские праздники на рейсах будут рейды и Нацполиции, и военизированной охраны. Цель рейдов – избежать ситуации, когда в заполненных поездах кто-то из пассажиров или из сотрудников будет ехать без маски.

К тому же руководитель по коммуникациям говорит, что до и после рейса в каждом депо все поезда проходят специальную обработку – как внутри, так и снаружи:

снаружи вагоны моют, зато изнутри – дезинфицируют контактные поверхности.

в каждом вагоне висит один или несколько санитайзеров, в зависимости от конструкции вагона.

Нарушителей могут высадить

По словам Александра Шевченко, теоретически компания может высадить человека, который отказывается носить маску. Однако он заявил, что вопросы сложные с юридической точки зрения".

"Теоретически, по правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право. Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, то взять его за руку и вытащить из поезда он не может", – говорит Шевченко.

Поэтому для этого начальник поезда привлекает полицию. И уже правоохранители должны этого человека снять.

"У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, есть примеры, как это происходит. Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватный, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта ", – замечает работник "Укрзализныци".

Обратите внимание! Недавно "Укрзализныця" попала в скандал. Пассажирка Наталья Рыбалко пожаловалась на проводников, которые пропускали в вагон людей без билетов. Женщина рассказала в фейсбуке, что инцидент произошел в поезде №786Л Киев – Шостка.