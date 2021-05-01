На Великдень та травневі свята праціники Нацполіції та воєнізованої охорони перевірятимуть, чи пасажири носять маски. В "Укрзалізниці" кажуть, що теоретично навіть можуть висадити пасажира, який відмовляється надягати маску.

У компанії також додають, що питання стосовно висадки пасажира з потяга складне з "юридичного аспекту". Про це в ефірі розповів керівник комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

До речі Уряд закликали звільнити весь топменеджмент і наглядову раду "Укрзалізниці"

"Рейди" на травневі свята

На травневі свята на рейсах будуть рейди і Нацполіціі, і воєнізованої охорони. Мета рейдів – уникнути ситуації, коли в заповнених поїздах хтось із пасажирів або зі співробітників буде їхати без маски.

До того ж керівник з комунікацій каже, що до і після рейсу в кожному депо всі поїзди проходять спеціальну обробку – як всередині, так і зовні:

зовні вагони миють, натомість зсередини – дезінфікують контактні поверхні.

у кожному вагоні висить один або кілька санітайзерів, в залежності від конструкції вагона.

Порушників можуть висадити

За словами Олександра Шевченка, теоретично компанія може висадити людину, яка відмовляється носити маску. Однак він заявив, що питання складн "з юридичної точки зору".

"Теоретично, за правилами перевезень, начальник поїзда має таке право. Але застосовувати фізичну силу до людини, якщо він відмовляється це зробити, то взяти його за руку і витягти з поїзда він не може", – каже Шевченко.

Тому для цього начальник поїзда залучає поліцію. І вже правоохоронці мають цю людину зняти.

"У нас налагоджена взаємодія з поліцією, є кейси, є приклади, як це відбувається. Провідники і начальники поїздів прекрасно проінструктовані. Якщо людина адекватна, то, як правило, ситуація не доходить до цього пункту ", – зауважує працівник "Укрзалізниці".

Зверніть увагу! Нещодавно "Укрзалізниця" потрапила в скандал. Пасажирка Наталія Рибалко поскаржилася на провідників, які, пропускали у вагон людей без квитків. Жінка розповіла у фейсбуці, що інцидент трапився у поїзді №786Л Київ – Шостка.