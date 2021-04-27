Навколо Укрзалізниці розгорівся черговий скандал. Пасажирка поскаржилася на провідників, які, пропускали у вагон людей без квитків.

Натомість вони, ймовірно, беруть за це гроші поза касою. Про прикрий випадок повідомила у своєму фейсбуці Наталія Рибалко. Інцидент трапився у поїзді №786Л Київ – Шостка.

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За словами пасажирки, перед поїздкою вона перевірила наявність вільних місць у купейному вагоні. Половина з них були вільними, натомість по факту – там були люди.

Укрзалізниця, ви завжди будете збитковими, якщо місця будуть продаватись не через касу, а в кишеню провідникам,

– наголосила дописувачка.

Й пояснила, що провідниця запускає у вагон людей, не перевіряючи квитків. "Схоже, вони так їдуть не вперше. Бо чітко знають, що всіх візьмуть", – додала вона.

Інші подробиці від пасажирки

Рибалко звернула увагу й на те, що працівники Укрзалізниці не дотримуються санітарних норм. Наприклад, провідники на пероні у Києві навіть не одягали масок.

Всі обурювались продажем 50% місць у вагонах через пандемію. Так от, я тільки рада була цьому! Ви все одно збиткові, а так хоч якась відстань зберігалась,

– написала вона.

"Пасажири, не будьте наївними як я, не сподівайтесь на комфортний проїзд. Навіть якщо купили квиток за годину до відправлення і на сайті ще багато вільних місць", – додала жінка.

Вона наголосила, що навіть за наявності вільних місць не уникнути "неприємного сюрпризу від недобросовісних провідників і безкарності за надання неякісних послуг".

Найприкріше, за словами пасажирки, те, що потягом їхала її матір. Недавно вона перенесла операцію, тож іншим транспортом подорожувати їй не можна.

"І, звісно, я б краще викупила їй ціле купе, але пів вагона пустих місць до самої кінцевої зупинки ввели мене в оману", – підсумувала Рибалко.

В Укрзалізниці вже відреагували

Під дописом Рибалко з'явився коментар від офіційної сторінки УЗ. Там подякували пасажирці за сигнал й пообіцяли посилити контроль, наскільки це зараз можливо.

По деяких станціях є технічні труднощі й люди цим користуються, на жаль. Ми проведемо кілька рейдів з Нацполіцією,

– запевнили у компанії.

Й додали, що вже розпочали масштабну роботу по автоматизації пунктів пропуску на приміських платформах. Це має забезпечити прозорий облік пасажиропотоку.