Деньги в карман проводникам: Укрзализныця попала в скандал из-за "зайцев"
Вокруг Укрзализныци разгорелся очередной скандал. Пассажирка пожаловалась на проводников, которые пропускали в вагон людей без билетов.
Источник:фейсбук Натальи Рыбалко
Вместо этого они, вероятно, берут за это деньги вне кассы. О досадном случае сообщила в своем фейсбуке Наталья Рыбалко. Инцидент произошел в поезде №786л Киев – Шостка.
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По словам пассажирки, перед поездкой она проверила наличие свободных мест в купейном вагоне. Половина из них были свободными, зато по факту – там были люди.
Укрзализныця, вы всегда будете убыточными, если места будут продаваться не через кассу, а в карман руководителям,
– подчеркнула журналист.
И объяснила, что проводница запускает в вагон людей, не проверяя билетов. "Похоже, они так едут не впервые. Потому что четко знают, что всех возьмут", – добавила она.
Другие подробности от пассажирки
Рыбалко обратила внимание и на то, что работники Укрзализныци не придерживаются санитарных норм. Например, проводники на перроне в Киеве даже не надевали масок.
Все возмущались продажей 50% мест в вагонах из-за пандемии. Так вот, я только рада была этому! Вы все равно ущербны, а так хоть какое-то расстояние сохранялось,
– написала она.
"Пассажиры, не будьте наивными как я, не надейтесь на комфортный проезд. Даже если купили билет за час до отправления и на сайте еще много свободных мест", – добавила женщина.
Она подчеркнула, что даже при наличии свободных мест не избежать "неприятного сюрприза от недобросовестных проводников и безнаказанности за предоставление некачественных услуг".
Самое обидное, по словам пассажирки, то, что поездом ехала ее мать. Недавно она перенесла операцию, поэтому другим транспортом путешествовать ей нельзя.
"И, конечно, я бы лучше купила ей целое купе, но пол вагона пустых мест до самой конечной остановки ввели меня в заблуждение", – подытожила Рыбалко.
В Укрзализныце уже отреагировали
Под заметкой Рыбалко появился комментарий от официальной страницы УЗ. Там поблагодарили пассажирке за сигнал и пообещали усилить контроль, насколько это сейчас возможно.
По некоторым станциям есть технические трудности и люди этим пользуются, к сожалению. Мы проведем несколько рейдов с Нацполицией,
– заверили в компании.
И добавили, что уже начали масштабную работу по автоматизации пунктов пропуска на пригородных платформах. Это должно обеспечить прозрачный учет пассажиропотока.
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