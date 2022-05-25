Журналистка проекта Bihus.Info Анна Калюжная 24 канала рассказала, как россияне издевались над пленными. О зверствах оккупантов с ней поделился мужчина – местный художник Иван, которому удалось уцелеть.

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Русские били и издевались над пленными

Вражеские солдаты похитили его на улице и начали допрашивать о позициях Вооруженных Сил Украины. Несмотря на то, что он был без оружия, представился художником и не владел нужной информацией, россияне жестоко издевались над ним и держали в погребе.

По коленям били, по пяткам били, по локтям, наступали на голову. Однажды стрельнули прямо в погребе и говорили: "Ой, смотри, я что-то промахнулся". Так пугали они,

– вспомнил Иван три дня в плену русских оккупантов.

Иван пережил пытки и смерть другого пленника и наконец решился убежать. Судьба третьего мужчины, находившегося в подвале – неизвестна.

Внимание! За месяц российской оккупации только в Богдановке и Большой Дымерке замучены десятки людей, многих из которых до сих пор не могут найти. Трех палачей удалось идентифицировать.

Напомним, что украинские власти неоднократно заявляли о неотвратимости наказания для российских оккупантов, совершающих зверства в нашей стране. В частности, сообщают, что российские захватчики, ответственные за военные преступления в Буче, уже предстают перед судом.

Шестерым из попавших в Украину уже объявили приговор. Следующие годы они проведут за решеткой. Их посадят на срок от 8 до 15 лет. Соответствующее заявление сделал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

К слову, первый российский солдат, судимый Вадим Шишимарин – 21-летний сержант армии России. Всех собранных доказательств прокурорами и следователями Службы безопасности Украины достаточно для того, чтобы лишить Шишимарина свободы сроком от 10 до 15 лет, или осудить его на пожизненное заключение.

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