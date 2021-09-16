Сбоку стояло много людей, однако злоумышленников даже не пытались остановить. Как следствие, там появилась большая вмятина.

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Вмятина на капоте авто скорой в Харькове / Центр экстренной медицинской помощи

Очевидцы все снимали на видео

Врачей вызвали к 43-летнему мужчине. Поскольку тот нуждался в госпитализации, водитель пошел помочь его снести. Поэтому автомобиль остался без присмотра.

К нему приблизились несколько неизвестных, которые начали бить транспорт. Для чего они это делали – неизвестно. Многие очевидцы в этот момент просто стояли рядом и снимали правонарушения на телефоны.

То, что автомобиль били и ногами подтверждают фото, которые обнародовали. На них виден четкий отпечаток подошвы на корпусе.



След от удара ногой на авто скорой / Центр экстренной медицинской помощи

Другой случай недавно

9 сентября в Одессе на подстанцию скорой помощи ворвался молодой человек с бейсбольной битой. Он начал бить водителя, который там работал.

Впоследствии стало известно, что злоумышленник является студентом местного вуза. Его сразу отыскали. Теперь вместо диплома парень может получить путевку в тюрьму.