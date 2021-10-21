Билл Клинтон рассказал о своем самочувствии после больницы

Билл Клинтон, 42-й президент США, заявил, что чувствует себя прекрасно. Последнюю неделю он провел в больнице, поэтому посоветовал всем прислушаться к собственному здоровью.

Политик обнародовал видеообращение у себя на странице. Он рассказал, что радуется возвращению домой.

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Клинтон выздоравливает

Экс-президент отметил, что у него все прекрасно, он наслаждается осенней погодой.

Он сказал, что находится "на пути к выздоровлению". Президент поблагодарил врачей за заботу о его здоровье.

Я хочу напомнить всем, найдите время, чтобы прислушаться к своему телу и позаботиться о себе,

– подчеркнул политик.

Что известно о болезни Клинтона

Клинтона госпитализировали с заражением крови. У него диагностировали урологическую инфекцию, которая распространилась в кровь. Об этом стало известно 15 октября.

Отдельно отмечали, что заболевание Клинтона никоим образом не связано с COVID-19. Вместе с мужчиной в больнице была его жена Хиллари Клинтон.

Уже 17 октября политика отправили домой.