Возле Кубы и Ямайки произошло мощное землетрясение: фото, видео
В водах Карибского моря вблизи островных стран Куба и Ямайка землетрясение магнитудой 7,7 балла.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 112 километрах к юго-западу от Кубы и в 117 километрах к юго-западу от Ямайки, сообщает AP.
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Очевидцы публикуют фото и видео. "Земля буквально вздрагивает", - пишут в соцсетях.
Пока ничего неизвестно о пострадавших и погибших.
Возле Кубы и Ямайки произошло мощное землетрясение: видео
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