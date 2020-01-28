Возле Кубы и Ямайки произошло мощное землетрясение: фото, видео

В водах Карибского моря вблизи островных стран Куба и Ямайка землетрясение магнитудой 7,7 балла.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 112 километрах к юго-западу от Кубы и в 117 километрах к юго-западу от Ямайки, сообщает AP.

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Очевидцы публикуют фото и видео. "Земля буквально вздрагивает", - пишут в соцсетях.

Пока ничего неизвестно о пострадавших и погибших.

Возле Кубы и Ямайки произошло мощное землетрясение: видео

Cayman Islands after the earthquake 1/2 pic.twitter.com/qnnXLdSSOa — ???? ?????? ? (@_MtheGem) January 28, 2020

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