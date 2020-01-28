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      Возле Кубы и Ямайки произошло мощное землетрясение: фото, видео

      96 Читати новину українською
      Последствия землетрясения / twitter.com/JamaicaGleaner

      В водах Карибского моря вблизи островных стран Куба и Ямайка землетрясение магнитудой 7,7 балла.

      По данным Геологической службы США, землетрясение произошло в 112 километрах к юго-западу от Кубы и в 117 километрах к юго-западу от Ямайки, сообщает AP.

      Сегодня же: Турцию снова всколыхнуло землетрясение

      Очевидцы публикуют фото и видео. "Земля буквально вздрагивает", - пишут в соцсетях.

      Пока ничего неизвестно о пострадавших и погибших.

      Возле Кубы и Ямайки произошло мощное землетрясение: видео

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Куба Стихийный бедствия Новости США Землетрясение
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