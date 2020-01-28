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      Турцию снова всколыхнуло землетрясение

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      Последствия предыдущего землетрясения в Турции / epa.eu

      Лишь недавно сильное землетрясение в провинции Элязыг на востоке Турции унесло жизни 41 человека. 28 января землетрясение всколыхнуло уже западную часть страны.

      Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в центре города Киркагач в провинции Мугла, сообщает Associated Press.

      Обратите внимание: Землетрясение в Турции: мать и ее 2-летнюю дочь освободили из-под завалов – видео

      Толчки ощущались в Стамбуле и Измире.

      Землетрясение произошло в 14:26 по местному времени с эпицентром, залегшим на глубине 6,99 километра. Стамбульский сейсмологический центр Кандилли сообщил, что землетрясение было магнитудой 5,1 балла.

      В Манисе люди выбежали на улицы в панике, когда почувствовали толчки.

      В одной деревне недалеко от Киркагача обвалился заброшенный дом. Однако власти уверяют об отсутствии сообщений о каких-либо травмах или больших разрушениях.

      Что известно о землетрясении в Турции 24 января:

      • Эпицентр землетрясения зафиксировали в районе Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,75 километра.
      • Первый толчок имел магнитуду 6,8, потом были еще толчки магнитудой от 5,4 до 3,5.
      • Кроме Турции, землетрясение почувствовали на севере Сирии, в Ливане и Ираке.
      • Разрушены по меньшей мере 72 дома, более 1000 – повреждены.
      • Погиб 41 человек, травмы получили по меньшей мере 1600 человек.
      • Из-под завалов удалось спасти 45 человек.

      Президент Турции Реджеп Эрдоган отправился в пострадавшие регионы. По его словам, на преодоление последствий бросили "все силы". Он также пообещал быстро организовать приют для тех, кто потерял жилье, и восстановить разрушенное.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Землетрясение Стихийный бедствия Новости Турции
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