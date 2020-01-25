Мощное землетрясение в Турции, много жертв: детали, фото и видео
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 в Турции унесло жизни по меньшей мере 14 человек, также известно о 225 раненых. Произошло это на востоке страны в провинции Элязыг вечером 24 января.
О предварительных последствия землетрясения 24 января в Турции рассказал министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, пишет Daily Sabah. Впоследствии агентству АА больше деталей рассказал губернатор провинции Элязыг Этин Октай Калдирим.
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Что известно о землетрясении в Турции 24 января
- Эпицентр землетрясения – в районе Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,75 километра.
- Первый толчок имел магнитуду 6,8, потом были еще толчки магнитудой от 5,4 до 3,5.
- Кроме Турции, землетрясение почувствовали на севере Сирии, в Ливане и Ираке.
- Есть поврежденные здания, но их количество неизвестно.
- Погибли 14 человек, травмы получили не менее 225 человек.
Первые фото последствий землетрясения в Турции
Известно о ряде разрушенных зданий / Фото EPA-EFE
Известно о нескольких сотнях травмированных людей / Фото TRTWorldNow
Погибли более 10 человек / Фото из твиттера slmhktn_eng
Видео из Турции (соцсети и местные телеканалы):
Эпицентр землетрясения на карте:
В этот же день, 24 января, землетрясение было и на Закарпатье: детали – в материале 24 канала.