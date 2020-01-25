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      Мощное землетрясение в Турции, много жертв: детали, фото и видео

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      Землетрясение в Турции / jam-news.net

      Сильное землетрясение магнитудой 6,8 в Турции унесло жизни по меньшей мере 14 человек, также известно о 225 раненых. Произошло это на востоке страны в провинции Элязыг вечером 24 января.

      О предварительных последствия землетрясения 24 января в Турции рассказал министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, пишет Daily Sabah. Впоследствии агентству АА больше деталей рассказал губернатор провинции Элязыг Этин Октай Калдирим. 

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      Что известно о землетрясении в Турции 24 января

      • Эпицентр землетрясения – в районе Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,75 километра.
      • Первый толчок имел магнитуду 6,8, потом были еще толчки магнитудой от 5,4 до 3,5.
      • Кроме Турции, землетрясение почувствовали на севере Сирии, в Ливане и Ираке.
      • Есть поврежденные здания, но их количество неизвестно.
      • Погибли 14 человек, травмы получили не менее 225 человек.

      Первые фото последствий землетрясения в Турции

      Турция
      Известно о ряде разрушенных зданий / Фото EPA-EFE

      Турция
      Известно о нескольких сотнях травмированных людей / Фото TRTWorldNow

      Турция
      Погибли более 10 человек / Фото из твиттера slmhktn_eng

      Видео из Турции (соцсети и местные телеканалы):

      Эпицентр землетрясения на карте:

      В этот же день, 24 января, землетрясение было и на Закарпатье: детали – в материале 24 канала. 

      Мертвые лежат просто на полу: видео из госпиталя в Ухане, где бушует смертельный коронавирус
      24 января
      1961
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Жертвы Постраждалі Землетрясение Новости Турции Чрезвычайное происшествие
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