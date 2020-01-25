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      Потужний землетрус у Туреччині, багато жертв: деталі, фото та відео

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      Землетрус у Туреччині / jam-news.net

      Потужний землетрус магнітудою 6,8 у Туреччині забрав життя щонайменше 14 людей, також відомо про 225 поранених. Сталося це на сході країни у провінції Елязиг увечері 24 січня.

      Про попередні наслідки землетрусу 24 січня у Туреччині розповів міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу, пише Daily Sabah. Згодом агентству АА більше деталей розповів губернатор провінції Елязиг Етін Октай Калдирим. 

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      Що відомо про землетрус у Туреччині 24 січня

      • Епіцентр землетрусу – у районі Сивридже в провінції Елязиг на глибині 6,75 кілометра.
      • Перший поштовх мав магнітуду 6,8, потім були ще поштовхи магнітудою від 5,4 до 3,5.
      • Окрім Туреччини, землетрус відчули на півночі Сирії та Іраку.
      • Є пошкоджені будівлі, але їх кількість невідома.
      • Загинули 14 людей, травм зазнали щонайменше 225 людей.

      Фото наслідків землетрусу в Туреччині

      Туреччина
      Відомо про низку зруйнованих будівель / Фото EPA-EFE

      Новина доповнюється... 

      Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
      24 січня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Жертви Постраждалі Землетрус Новини Туреччини Надзвичайні ситуації
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