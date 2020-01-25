Потужний землетрус у Туреччині, багато жертв: деталі, фото та відео

Потужний землетрус магнітудою 6,8 у Туреччині забрав життя щонайменше 14 людей, також відомо про 225 поранених. Сталося це на сході країни у провінції Елязиг увечері 24 січня.

Про попередні наслідки землетрусу 24 січня у Туреччині розповів міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу, пише Daily Sabah. Згодом агентству АА більше деталей розповів губернатор провінції Елязиг Етін Октай Калдирим. Читайте також: Найпотужніші за 100 років землетруси в Пуерто-Ріко зруйнували унікальну природну пам'ятку: фото Що відомо про землетрус у Туреччині 24 січня Епіцентр землетрусу – у районі Сивридже в провінції Елязиг на глибині 6,75 кілометра.

Перший поштовх мав магнітуду 6,8, потім були ще поштовхи магнітудою від 5,4 до 3,5.

Окрім Туреччини, землетрус відчули на півночі Сирії та Іраку.

Є пошкоджені будівлі, але їх кількість невідома.

Загинули 14 людей, травм зазнали щонайменше 225 людей. Фото наслідків землетрусу в Туреччині

Відомо про низку зруйнованих будівель / Фото EPA-EFE Новина доповнюється...