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      Туреччину знову сколихнув землетрус

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      Наслідки попереднього землетрусу в Туреччині / epa.eu

      Лише нещодавно сильний землетрус у провінції Елязиг, що на сході Туреччини, забрав життя 41 людини. 28 січня землетрус сколихнув уже західну частину країни.

      Землетрус магнітудою 4,8 стався в центрі міста Кіркагач в провінції Маніса, повідомляє Associated Press.

      Зверніть увагу: Землетрус у Туреччині: матір та її 2-річну доньку визволили з-під завалів – відео

      Поштовхи відчувалися в Стамбулі та Ізмірі.

      Землетрус стався о 14:26 за місцевим часом з епіцентром, що заліг на глибині 6,99 кілометра. Стамбульський сейсмологічний центр Канділлі повідомив, що землетрус був магнітудою 5,1 бала.

      У Манісі люди вибігли на вулиці в паніці, коли відчули поштовхи.

      В одному селі недалеко від Кіркагача обвалився покинутий будинок. Однак влада запевняє про відсутність повідомлень про будь-які травми чи великі руйнування.

      Що відомо про землетрус у Туреччині 24 січня:

      • Епіцентр землетрусу зафіксували у районі Сивридже в провінції Елязиг на глибині 6,75 кілометра.
      • Перший поштовх мав магнітуду 6,8, потім були ще поштовхи магнітудою від 5,4 до 3,5.
      • Окрім Туреччини, землетрус відчули на півночі Сирії, в Лівані та Іраку.
      • Зруйновані щонайменше 72 будинки, понад 1000 – пошкоджені.
      • Загинула 41 людина, травм зазнали щонайменше 1600 людей.
      • З-під завалів вдалося врятувати 45 людей.

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган вирушив у потерпілі регіони. За його словами, на подолання наслідків кинули "всі сили". Він також пообіцяв швидко організувати прихисток для тих, хто втратив житло, і відбудувати зруйноване.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Туреччини Стихійні лиха Землетрус
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