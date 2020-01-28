Туреччину знову сколихнув землетрус

Лише нещодавно сильний землетрус у провінції Елязиг, що на сході Туреччини, забрав життя 41 людини. 28 січня землетрус сколихнув уже західну частину країни.

Землетрус магнітудою 4,8 стався в центрі міста Кіркагач в провінції Маніса, повідомляє Associated Press.

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Поштовхи відчувалися в Стамбулі та Ізмірі.

Землетрус стався о 14:26 за місцевим часом з епіцентром, що заліг на глибині 6,99 кілометра. Стамбульський сейсмологічний центр Канділлі повідомив, що землетрус був магнітудою 5,1 бала.

У Манісі люди вибігли на вулиці в паніці, коли відчули поштовхи.

В одному селі недалеко від Кіркагача обвалився покинутий будинок. Однак влада запевняє про відсутність повідомлень про будь-які травми чи великі руйнування.

Що відомо про землетрус у Туреччині 24 січня:

Епіцентр землетрусу зафіксували у районі Сивридже в провінції Елязиг на глибині 6,75 кілометра.

Перший поштовх мав магнітуду 6,8, потім були ще поштовхи магнітудою від 5,4 до 3,5.

Окрім Туреччини, землетрус відчули на півночі Сирії, в Лівані та Іраку.

Зруйновані щонайменше 72 будинки, понад 1000 – пошкоджені.

Загинула 41 людина, травм зазнали щонайменше 1600 людей.

З-під завалів вдалося врятувати 45 людей.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вирушив у потерпілі регіони. За його словами, на подолання наслідків кинули "всі сили". Він також пообіцяв швидко організувати прихисток для тих, хто втратив житло, і відбудувати зруйноване.