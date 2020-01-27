Землетрус у Туреччині: матір та її 2-річну доньку визволили з-під завалів – відео
Турецькі рятувальники витягли матір та її 2-річну доньку з-під завалу, спричиненого потужним землетрусом. Жінка з дитиною пробули під завалами 24 години.
Спершу рятувальники визволили дівчинку, а через чотири години – і її матір. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
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Дивіться відео визволення матері з доньою з-під завалів у Туреччині:
Що відомо про землетрус у Туреччині 24 січня:
- Епіцентр землетрусу зафіксували у районі Сивридже в провінції Елязиг на глибині 6,75 кілометра.
- Перший поштовх мав магнітуду 6,8, потім були ще поштовхи магнітудою від 5,4 до 3,5.
- Окрім Туреччини, землетрус відчули на півночі Сирії, в Лівані та Іраку.
- Зруйновані щонайменше 72 будинки, понад 1000 – пошкоджені.
- Загинули 35 людей, травм зазнали щонайменше 1500 людей.
- З-під завалів наразі вдалося врятувати 45 людей.
- Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.
Одразу після сильних підземних поштовхів у провінції Елязиг закрили аеропорт, проте вранці 25 січня він відновив роботу. Також у регіоні наразі немає перебоїв з постачанням газу та електрики.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган, вирушив у потерпілі регіони. За його словами, на подолання наслідків кинули "всі сили". Він також пообіцяв швидко організувати прихисток для тих, хто втратив житло, і відбудувати зруйноване.