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      Землетрус у Туреччині: матір та її 2-річну доньку визволили з-під завалів – відео

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      У Туреччині врятували матір з маленькою дитиною після потужного землетрусу / скріншот з відео

      Турецькі рятувальники витягли матір та її 2-річну доньку з-під завалу, спричиненого потужним землетрусом. Жінка з дитиною пробули під завалами 24 години.

      Спершу рятувальники визволили дівчинку, а через чотири години – і її матір. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

      Важливо: Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих різко зросла – деталі, фото та відео

      Дивіться відео визволення матері з доньою з-під завалів у Туреччині:

      Що відомо про землетрус у Туреччині 24 січня:

      • Епіцентр землетрусу зафіксували у районі Сивридже в провінції Елязиг на глибині 6,75 кілометра.
      • Перший поштовх мав магнітуду 6,8, потім були ще поштовхи магнітудою від 5,4 до 3,5.
      • Окрім Туреччини, землетрус відчули на півночі Сирії, в Лівані та Іраку.
      • Зруйновані щонайменше 72 будинки, понад 1000 – пошкоджені.
      • Загинули 35 людей, травм зазнали щонайменше 1500 людей.
      • З-під завалів наразі вдалося врятувати 45 людей.
      • Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.

      Одразу після сильних підземних поштовхів у провінції Елязиг закрили аеропорт, проте вранці 25 січня він відновив роботу. Також у регіоні наразі немає перебоїв з постачанням газу та електрики.

      Президент Туреччини Реджеп Ердоган, вирушив у потерпілі регіони. За його словами, на подолання наслідків кинули "всі сили". Він також пообіцяв швидко організувати прихисток для тих, хто втратив житло, і відбудувати зруйноване.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Жертви Новини Туреччини Землетрус Стихійні лиха Постраждалі
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