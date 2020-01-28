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      Біля Куби та Ямайки стався потужний землетрус: фото, відео

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      Наслідки землетрусу / twitter.com/JamaicaGleaner

      У водах Карибського моря біля острівних країн Куба та Ямайка стався потужний землетрус магнітурою 7,7 бала.

      За даними Геологічної служби США, землетрус стався за 112 кілометрів на південний захід від Куби та за 117 кілометрів на північний захід від Ямайки, повідомляє AP.

      Сьогодні ж: Туреччину знову сколихнув землетрус

      Очевидці публікують фото та відео. "Земля буквально здригається", – пишуть у соцмережах. Через землетрус декілька будівель евакуювали у Маямі, США.

      Наразі нічого невідомо про постраждалих та загиблих.

      Згодом місцеві видання повідомили про загрозу цунамі у водах Карибського моря після руйнівного землетрусу.

      Біля Куби та Ямайки стався потужний землетрус: відео

      Людей евакуювали з будівель у Маямі: відео

      Землетрус стався поблизу Куби та Ямайки: карта

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Куба Стихійні лиха Новини США Землетрус
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