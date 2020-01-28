Біля Куби та Ямайки стався потужний землетрус: фото, відео

У водах Карибського моря біля острівних країн Куба та Ямайка стався потужний землетрус магнітурою 7,7 бала.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався за 112 кілометрів на південний захід від Куби та за 117 кілометрів на північний захід від Ямайки, повідомляє AP.

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Очевидці публікують фото та відео. "Земля буквально здригається", – пишуть у соцмережах. Через землетрус декілька будівель евакуювали у Маямі, США.

Наразі нічого невідомо про постраждалих та загиблих.

Згодом місцеві видання повідомили про загрозу цунамі у водах Карибського моря після руйнівного землетрусу.

Біля Куби та Ямайки стався потужний землетрус: відео

Cayman Islands after the earthquake 1/2 pic.twitter.com/qnnXLdSSOa — ???? ?????? ? (@_MtheGem) January 28, 2020

A massive 7.3 magnitude earthquake has struck the Caribbean. A tsunami warning has been issued for Jamaica, Cuba, and the Cayman Islands. pic.twitter.com/PjcPm2xt07 — Jacko (@jackosan_) January 28, 2020

Earthquake happenings in the Cayman Islands 1/2 pic.twitter.com/wUGxuE9y9T — Pedro (@p_dippy) January 28, 2020

New Kingston feeling the earthquake in Jamaica My lawd

pic.twitter.com/JUdqWqXW5O — kingi6 (@Kingi6ix) January 28, 2020

This is from the Grand Cayman Island as a 7.7 earthquake occurred off the coasts of Cuba and Jamaica. (Via Jaiden Martin Sins on Facebook) pic.twitter.com/Wxtr8xMkX5 — Chad (@ChadBlue_) January 28, 2020

Людей евакуювали з будівель у Маямі: відео

Breaking: Multiple buildings have evacuated in Miami, Florida, after a massive 7.7 earthquake struck the Caribbean Sea. pic.twitter.com/DVO1SWnIjB — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 28, 2020

Some buildings evacuated in Miami-Dade County. Fire crews inspecting buildings, no damage reported. Here the view from Dadeland, FL. #Earthquake pic.twitter.com/7ENq0sK32o — Brandon Orr (@BrandonOrrWPLG) January 28, 2020

Землетрус стався поблизу Куби та Ямайки: карта