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      Возле Ровно загорелся туристический автобус из Польши: фото, видео

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      На трассе Киев – Чоп загорелся автобус / фото: ГСЧС

      На трассе Киев – Чоп вблизи Ровно 30 ноября загорелся автобус международного сообщения Харьков – Познань. Водитель еще до приезда пытался справиться с пожаром с помощью огнетушителя, а прибывшие на вызов спасатели ликвидировали его.

      Из 46 пассажиров, находившихся в автобусе на момент возгорания, никто не пострадал, сообщает ГСЧС в Ровненской области.

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      Сообщение о пожаре в автобусе поступило к спасателям в субботу, 30 ноября, около 12:30. На место происшествия незамедлительно прибыли 12 работников ГСЧС и 2 единицы специальной техники.

      Не допустить распространение огня салоном автобуса удалось благодаря быстрым и правильным действиям водителя. Спасатели, прибывшие на место происшествия, ликвидировали пожар.

      Пожар в автобусе Харьков – Познань: смотрите фото

      Пожар в автобусе на трассе Киев – Чоп: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины ГСЧС Ровно Новости Польши Пожар
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