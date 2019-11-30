Возле Ровно загорелся туристический автобус из Польши: фото, видео

На трассе Киев – Чоп вблизи Ровно 30 ноября загорелся автобус международного сообщения Харьков – Познань. Водитель еще до приезда пытался справиться с пожаром с помощью огнетушителя, а прибывшие на вызов спасатели ликвидировали его.

Из 46 пассажиров, находившихся в автобусе на момент возгорания, никто не пострадал, сообщает ГСЧС в Ровненской области.

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Сообщение о пожаре в автобусе поступило к спасателям в субботу, 30 ноября, около 12:30. На место происшествия незамедлительно прибыли 12 работников ГСЧС и 2 единицы специальной техники.

Не допустить распространение огня салоном автобуса удалось благодаря быстрым и правильным действиям водителя. Спасатели, прибывшие на место происшествия, ликвидировали пожар.

Пожар в автобусе Харьков – Познань: смотрите фото

Пожар в автобусе на трассе Киев – Чоп: смотрите видео