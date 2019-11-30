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      Біля Рівного загорівся туристичний автобус з Польщі: фото, відео

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      На трасі Київ – Чоп спалахнув автобус / фото: ДСНС

      На трасі Київ – Чоп поблизу Рівного 30 листопада загорівся автобус міжнародного сполучення Харків – Познань. Водій ще до приїзду намагався впоратися з пожежею за допомогою вогнегасника, а рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували її.

      З 46 пасажирів, які були в автобусі на момент загорання, ніхто не постраждав, повідомляє ДСНС у Рівненській області.

      До слова: Масштабна ДТП на трасі "Київ – Одеса": внаслідок ожеледиці зіткнулися 11 машин – фото

      Повідомлення про пожежу в автобусі надійшло до рятувальників у суботу, 30 листопада, близько 12:30. На місце події негайно прибули 12 працівників ДСНС та 2 одиниці спеціальної техніки.

      Не допустити поширення вогню салоном автобуса вдалося завдяки швидким та правильним діям водія. Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували пожежу.

      Пожежа в автобусі Харків – Познань: дивіться фото

      Пожежа автобуса на трасі Київ – Чоп: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Новини Польщі Рівне
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