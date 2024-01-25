Запрещенная биография Путина: что о диктаторе рассказывали одноклассники

Журналисты опубликовали отрывки из неофициально запрещенной на территории России биографии Владимира Путина. Так мир смог узнать, что о диктаторе рассказывали его одноклассники.

В России вышла статья, в основу которой положены детали из одной из первых биографий Путина. Ее автор – Олег Блоцкий. Книгу издали еще в начале 2000-х. Однако впоследствии ее неофициально запретили в России. Сейчас книгу нельзя найти ни в сети, ни в книжных магазинах.

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Журналисты отмечают, что одноклассники Путина были, очевидно, слишком откровенны. Они наговорили такого, что "ни один Первый канал и Екатерина Андреева не смогли бы исправить".

Как Путин радовался работе в КГБ

В частности, рассказали, как Путин радовался работе в КГБ. Он пришел такой торжественный, что бывший одноклассник сразу понял: в его жизни произошло что-то очень важное.

Но я знал, что к нему никогда нельзя влезать в душу. Между нами было заведено негласное правило, что о каких-то вещах я его спрашивать не могу. В тот день меня очень-очень удивило, что он хоть и выпил, но сел за руль. До этого он никогда себе такого не позволял. Только потом я понял, что таким образом товарищ отмечал со мной свое вступление на работу в КГБ,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в материале вспоминают, как родители Путина боялись, что их сын родится с патологиями. Они знали многочисленные примеры, когда женщины, пережившие блокаду, даже через много лет после войны оставались крайне ослабленными и не могли родить здоровых детей.

Как обогатились одноклассники Путина

Интересен тот момент, что большинство одноклассников и одноклассниц Путина – сказочного обогатились во взрослом возрасте.