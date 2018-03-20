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Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия

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Биометрический загранпаспорт для ребенка в Украине: как оформить
Биометрический загранпаспорт для ребенка в Украине: как оформить / 24 Канал

Для путешествий за границу на условиях безвиза нужен биометрический паспорт. Это – главное правило и для взрослых, и для детей. Практика, когда ребенок пересекает границу по документам родителей, для безвизовых путешествий не действует.

Оформить детский биометрический паспорт для выезда за границу не сложнее, чем взрослый. Но стоит знать о нюансах. Каких именно — рассказываем.

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Нюансы оформления биометрического загранпаспорта в Украине

От рождения до 12 лет

Оформить биометрический паспорт можно ребенку с самого рождения, если планируете путешествие.

В таком документе не будет отпечатков ребенка. Присутствие ребенка при оформлении не обязательно, фото в подразделение ГМС нужно принести с собой (в формате 10х15, матовое фото выполненное на белом фоне, лицо ребенка занимает не менее 80% фотографии).

Срок действия такого документа — 4 года. Но заметьте — ребенок должен быть похожа на себя. Поэтому, если оформляли паспорт ребенку в возрасте нескольких месяцев, а следующая поездка будет через два года — пограничники вполне могут не пропустить ребенка, ведь его внешний вид изменился. Выход — заранее переоформить паспорт.

12-14 лет

Отличие — теперь ребенок сдает отпечатки. Также обязательно присутствие юного гражданина при оформлении — фотографировать на паспорт будут непосредственно в подразделении ГМС.

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14-16 лет

По достижению ребенком 14 лет для оформления загранпаспорта обязательным условием является наличие ID-карты, это документ, который теперь заменяет внутренний паспорт гражданина (напомним, юным гражданам паспорта старого, бумажного образца больше не выдают). Оформление ID-карты займет около 20 дней, поэтому если ее не имеете, не рассчитывайте на быстрое получение заграничного.

14-годки, кроме отпечатков пальцев, также сдают образец подписи. Поэтому стоит потренироваться.

После 16 лет

С этого возраста ребенок имеет право оформить загранпаспорт самостоятельно, без разрешения или сопровождения родителей (что не означает, что они не могут пойти с ним в органы ГМС). Срок действия паспорта, полученного гражданином в возрасте 16 лет и старше, такой же, как и для "взрослых" паспортов — 10 лет.

Нюанс — если ребенок получил паспорт в 13 лет, то в 16 переоформлять его не обязательно, он будет иметь законную силу 4 года, то есть до 17-летия. По крайней мере, никакой информации о такой необходимости на сайте ГМС мы не нашли.

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Алгоритм оформления

Для подачи документов на получение загранпаспорта ребенку до 16 лет достаточно присутствия одного из родителей. Обратиться в подразделение ГМС можно лично, либо воспользоваться порталом государственных электронных услуг, например. Здесь процедура не отличается от получения "взрослых" паспортов.

Документы для подачи:

- свидетельство о рождении ребенка (или ID-карта, от 14 лет);
- паспорт одного из родителей (внутренний) и копия этого документа;
- квитанция об уплате за оформление паспорта (реквизиты для оплаты либо присылают на электронную почту, если регистрируетесь онлайн, либо их можно узнать в вашем подразделении ГМС). Оплаченная квитанция должна быть оформлена на того из родителей, кто подает документы, но в назначении платежа следует указать ФИО ребенка, для которого будет оформляться загранпаспорт.

Заявление на оформление паспорта заполняете непосредственно в ГМС.

Стоимость

Полная стоимость загранпаспорта для взрослого и ребенка одинаковая: 557,32 грн – за 20 рабочих дней 810,32 грн – за 7 рабочих дней.

Напоследок, помните, что паспорт – главный, но не единственный документ для беспроблемной поездки. Также необходимо оформить: подтверждение цели и условий пребывания, финансовое обеспечение.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Дети Новости политики Публикации Статьи Законодательство Безвизовый режим Путешествия
Источник: 24 Канал
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