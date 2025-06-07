Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Что происходит на фронте вечером 7 июня

На Харьковском направлении ВСУ отбили атаку врага вблизи Волчанска. Враг нанес авиаудар КАБами по Харькову.

На Купянском направлении россияне пробовали штурмовать в районе Степной Новоселовки, но тщетно.

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 18 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. Идет одно боестолкновение.

На Краматорском направлении произошло 10 боевых столкновений в районе Часового Яра, Марково и в направлении Белой Горы и Предтечино. Продолжается одна вражеская атака.

На Торецком направлении Силы обороны отбили 10 атак вблизи Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка. Силы обороны отбили 51 атаку, но еще 4 продолжаются.

Только на этом направлении украинские воины обезвредили 317 оккупантов, из них 179 – безвозвратно. Уничтожен танк, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 37 мотоциклов, 21 БПЛА, спутниковый терминал и генератор; кроме этого, повреждены 5 автомобилей и 3 артиллерийские системы оккупанта,

– детализировали в Генштабе.

На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Богатырь, Веселое, Бурлацкое и Вольное Поле. Состоялось 19 боестолкновений, 5 продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинцы успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Малиновки. Бои не утихают.

На Ореховском направлении остановили продвижение врага в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении россияне дважды пробовали наступать, но тщетно.

На Курском направлении украинские воины отбили 28 атак, один бой продолжается.