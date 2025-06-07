В обращении президент Зеленский подтвердил уничтожение 3 "Искандеров" и Су-35 на прошлой неделе. Также он рассказал о новых поражениях российской логистики, передает 24 Канал.

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Поражено более 100 единиц техники России

Вечером Силы обороны Юга сообщили, что 7 июня воины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составил 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.

Также была обозначена ситуация на поле боя. За сутки на Новопавловском направлении защитники отбили 24 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Запорожье, Комар, Новополь, Зеленое Поле, Шевченко, Свободное Поле, в направлении Дачного, Богатыря.

Кроме того, противник пять раз атаковал позиции наших защитников вблизи Малиновки и в сторону Полтавки на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, в районе Пятихаток и в направлении Павловки, захватчики совершили две напрасные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении российские оккупанты однажды безуспешно атаковали, пытаясь приблизиться к украинским позициям.