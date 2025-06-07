Раньше сообщалося, что 5 июня ВСУ уничтожили одну пусковую установку ОТРК "Искандер" и повредили еще две, нанеся ракетный удар по Клинцам Брянской области, передает 24 Канал.

Смотрите также Очередное зверское убийство, – Зеленский отреагировал на удар КАБами по Харькову

Уничтожение убийц

В вечернем обращении президент подтвердил, что защитники успешно поразили позиции россиян, с которых били по Украине. Был нанесен удар по 3 установкам "Искандер", из которых оккупанты убивали наших людей.

Также глава государства прокомментировал сбитие Су-35 и поражение российских вертолетов.

Напомним, что 7 июня Воздушные силы подвели Су-35 – один из основных самолетов оккупационной армии, стоимостью 98 – 104 миллиона долларов США.

В результате атаки на аэропорт "Брянск" 6 июня был уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден вертолет Ми-35.

В обращении Зеленский также сообщил о новых поражениях российской военной логистике.