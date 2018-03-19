Біткойн в законі: чи стануть електронні гроші заробітком

Незабаром біткойн отримає класифікацію видів економічної діяльності (КВЕД) і заробіток на ньому буде цілком легальним. КВЕД — це складова частина державної системи класифікації і кодування інформації в Україні. Вона призначена для використання органами державного управління, фінансовими органами та органами статистики.

Зовсім недавно в Україні правоохоронці почали полювання на біткойн та так званих майнерів, які заробляють на видобутку електронної валюти. Головна проблема цього модного і перспективного заробітку в Україні – відсутність будь-якого правового статусу.

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Справа доходить до відвертого абсурду – до людей, які займаються цим видом бізнесу, приходять з ухвалами на обшук, застосовуючи увесь спектр статей кримінального кодексу – від виготовлення грошових сурогатів, ухиленні від податків до шпигунства, і навіть фінансування терористичної діяльності. А іноді взагалі шукають побутовий привід, аби дістатись помешкання, в якому встановлена криптоферма.

Про усі ці крайнощі криком кричать ІТ-спеціалісти. Вони опинились абсолютно беззахисними перед силовиками. Адже останні теж не пасли задніх і зрозуміли, що "трусити" майнерів може виявитись дуже перспективною справою.

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Музика недовго грала. Сподіваємось, ініціативи уряду покладуть цьому край. І ми отримаємо ще одну можливість отримувати доходи до бюджету від нового виду легального бізнесу.

Можливо просто збіг, але після того як наші агенти підняли в ефірі 24 Каналу проблему правового статусу майнерів та зловживання на цьому тлі правоохоронців, Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці Facebook повідомив, що урядовий комітет підтримав рішення доповнити Класифікатор видів економічної діяльності (так званий КВЕД) пунктом про майнінг криптовалют.

Те, що у розмовах вміщується в одне слово "майнінг", офіційною бюрократичною мовою звучатиме вже як "діяльність з підтримкою функціонування розподіленої бази даних, забезпечення її цілісності, незмінності та узгодженості шляхом проведення обчислювальних операцій електронно-обчислювальними машинами".

Це перший крок до легалізації криптобізнесу, і добре, що проблему нарешті почули вгорі. Пан Кубів зазначає, що вітчизняне законодавство далеке від реалій сьогоднення і внесення "майнінгу" до класифікатора видів економічної діяльності України дозволить вивести його з тіні.

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Криптобізнес в нашій країні активно розвивається. А от стосунки представників криптоспільноти та правоохоронців загострюються. Тепер, принаймні, маючи КВЕД, можна зареєструвати спеціалізовану фірму, працювати легально та сплачувати податки.

Проте, з податками теж варто розібратися, адже як вираховуватимуть легальний дохід із майнінгу, поки біткойн не має офіційної ціни як, наприклад, дорогоцінні метали – питання відкрите. Із законодавчим врегулюванням обігу криптовалют ще також нічого не визначено – є лише кілька законопроектів у парламенті. Але принаймні хоч маленькі зрушення, але є.

І до речі, новопризначений голова НБУ Яків Смолій, прогнозує Україні велике криптомайбутнє. Сам він, у серпні 2017 року, ще будучи лише виконувачем обов'язків на цій посаді висловлювався на підтримку обігу криптовалюти.

З його слів, з одного боку НБУ не визнавав біткойн як врелюгульовану валюту, але при цьому зазначав, що майнінг не є порушенням законодавства.