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Криптовалюта: запретить или легализовать

ЦРУ 09:30, сегодня 115 Читати новину українською

Правоохранители открыли сезон охоты на владельцев биткойн-кошельков. Они отчитываются, что разоблачаютх незаконные фермы и перекрывают преступные финансовые сделки, в то время как во всем мире криптовалюта набирает популярность.

Несмотря на то, что криптооперации не запрещены в Украине, представители силовых структур по отношению к владельцам криптокошельков начинают "чистки", ведь считают, что это противоправные действия, такие как торговля наркотиками, торговля людьми или определенные непрозрачные операции.

Биткойн – это электронные деньги. Сейчас весь мир и Украина переживают определенный криптобум. Валюта появилась 10 лет назад. Ранее за 1 доллар, можно было купить несколько тысяч биткойнов, а сейчас 1 биткойн стоит несколько тысяч долларов. Его "добывают" с помощью специальных компьютерных программ. Этот добыча называется майнингом и регистрируется в специальной системе. Национальная валюта в Украине не стабильна, и именно поэтому украинцы начали вкладывать свои сбережения именно в криптовалюту,
– сообщил агент ЦРУ Михаил Фрадкин.

На заводе "Квазар-Микро" разоблачена биткойн-ферма, которая работала на террористов. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подтвердил, что все доходы от крипто-фермы шли на финансирование сепаратистов. В августе СБУ и Нацполиция конфисковала оборудование майнинга из помещения института Патона. Однако, громкое уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления.

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Экс-прокурор Дмитрий Сус за время домашнего ареста организовал бизнес: превратил в биткойн-ферму квартиру, которую не имел права покидать полгода. Даже прокурор, который ведет его дело, положил глаз на его криптоактивы.

Правоохранители майнят на оборудовании, которое изымают. Они неоднократно обращались, чтобы помочь им настроить фермы на их кошельки. Мы с коллегой сощдали 400 таких ферм. Одна такая ферма стоит 4500 тысячи долларов,
– рассказал экс-прокурор Дмитрий Сус.

Такое явление, как криптовалюта создает в Украине множество недоразумений между гражданами и правоохранительными органами, поэтому мы решили спросить занимаются этим вопросом народные депутаты.

В Украине идет сумасшедший уровень коррупции, о котором знает общество. К сожалению, представители правоохранительных органов делают все, чтобы этот рынок не развивался,
– резюмировал народный депутат, комитет ВР по вопросам финансовой и банковской политики Сергей Рыбак.

По его словам депутаты подготовили законодательную базу, чтобы определить правовой статус биткоина, систему контроля, обращения и налогообложения майнинга и криптоопераций. Документ готовы выносить на обсуждение. Юристы отмечают, что теперь давление усилится, чтобы проверить кто сколько намайнил и сколько заплатил налогов. Следовательно, проблем у криптообщества не уменьшится.

О криптозолоте в законе или вне его – смотрите в журналистском расследовании "ЦРУ".

Теги: Деньги Криптовалюта Биткойн ЦРУ
Источник: 24 Канал
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