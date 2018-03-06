Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы

Украинская земля – настоящее золото. Ценна не только плодородными черноземами и залежами полезных ископаемых. Каждая сотка, каждый гектар стоит реальных денег. А чиновники, имеющие доступ ко всему этому богатству, ну никак не могут устоять перед соблазном наполнить собственные карманы.

О земельных аферах слышим чуть ли не ежемесячно. Получить участок АТОшнику, перерегистрировать договор аренды для фермера или банально сохранить за собой пай в нашей стране настоящее испытание и замкнутый круг. Война с администрациями, сельскими и городскими советами и, прежде всего, с Геокадастром. Говорят, там на все есть свои расценки. Но иногда не удается удержать даже то, чем наделило само государство. И получается одни чиновники дали, а последующие уже могут нагло отобрать.

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Трехэтажные дома друг напротив друга, золотая ковка, высокий металлический забор – это далеко не весь перечень имущества семьи киевской чиновницы Марии Манохи. Кроме элитных поместий, только в Боярке у семейства не менее 9 земельных участков.

О госпоже Манохе, возможно, никто никогда и не вспоминал, если бы не ее землячка из Боярки – простая пенсионерка госпожа Тимченко. Почти 20 лет она обрабатывала свои 10 соток. Участок ей выделили как матери ребенка с инвалидностью. Но однажды на земле неожиданно появились новые владельцы.

Я иду сюда, на свою участочек. А на моем участке идет строительство. Я только в сентябре выкапывала здесь картошку, а уже в декабре идет строительство. Я подошла и говорю: "Ребята, что же вы делаете? Я здесь хозяйка, вот документы". Они ответили, что здесь хозяйка уже другая,

– рассказала жительница Боярки Мария Тимченко.

5 лет прошло с того дня, как Мария начала войну за свой клочок земли. Суды за судами. Но вернуть свою собственность ей до сих пор так и не удалось. Землю якобы вполне законно приобрели другие люди.

Мы ее купили по договору купли – продажи. Все нормально с документами, с государственным актом, с кадастровым номером. Ее обрабатывали многие люди до того момента, пока ее не получил продавец, что нам ее продал,

– прокомментировала владелица спорного участка Леся Мурга.

Возможно, эта история была бы типичной в суде, если бы не несколько "но". Участок уже не один, а разделен на две части. А двое ее новых владельцев – дочь и муж той же киевской чиновницы Марии Манохи.

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Как потом оказалось, у Манохи рядом с землями Тимченко еще несколько участков. Сама же чиновница чуть ли полжизни работает в земельных структурах, в том числе 10 лет в Госземагентстве. По документам ее родственники якобы добросовестные приобретатели земли – участки они купили за деньги. Но как это возможно, когда такое же право на землю – решение сессии, госакт, техдокументацию и разрешение на застройку – еще с 1998 года имеет пенсионерка Тимченко? И почему по кадастру ее участок в 10 соток вдруг оказался разделенным? Юристы предполагают, здесь действовала целая схема.

О самых популярных схемы "честной" продажи земли – смотрите в расследовании.