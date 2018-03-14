Криптовалюта: заборонити чи легалізувати

Правоохоронці відкрили сезон полювання на володарів біткойн-гаманців. Вони звітують, що викривають незаконні ферми та перекривають злочинні фінансові оборудки, відтак, у всьому світі криптовалюта набирає популярність.

Не зважаючи на те, що криптооперації не заборонені в Україні, представники силових структур до власників криптогаманців починають «чистку», адже вважають, що це протиправні дії, такі як торгівля наркотиками, торгівля людьми чи певних непрозорих операцій.

Біткойн – це електронні гроші. Наразі увесь світ і Україна переживають певний криптобум. Валюта з’явилася 10 років тому. Раніше за 1 долар, можна було купити кілька тисяч біткойнів, а зараз 1 біткойн коштує кілька тисяч доларів. Його «видобувають» за допомогою спеціальних комп’ютерних програм. Цей видобуток називається майнінгом і реєструється у спеціальній системі. Національна валюта в Україні не стабільна, і саме через це українці почали вкладати свої збереження саме в криптовалюту,

– повідомив агент ЦРУ Михайло Фрадкін.

На заводі "Квазар-мікро" викрито біткойн-ферму, яка працювала на терористів. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос підтвердив, що усі доходи від крипто-ферми йшли на фінансування сепаратистів. У серпні СБУ та Нацполіція конфіскувала обладнання для майнінгу із приміщення інституту Патон. Однак, гучну кримінальну справу закрили через відсутність складу злочину.

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Екс-прокурор Дмитро Сус за час домашнього арешту організував бізнес: перетворив на біткойн-ферму квартиру, яку не мав права покидати півроку. Навіть прокурор, який веде його справу, поклав око на його криптоактиви.

Правоохоронці майнять на обладнання, яке вилучають. Вони ж неодноразово зверталися, щоб допомогти їм налаштувати ферми на їхні гаманці. Ми з колегою склали 400 таких ферм. Одна така ферма коштує 4 500 тисячі доларів,

– розповів екс-прокурор Дмитро Сус.

Таке явище, як криптовалюта створює в Україні безліч непорозумінь між громадянами та правоохоронними органами, тому вирішили запитати чи переймаються цим питанням народні депутати.

В Україні йде шалений рівень корупції, про яке знає суспільство. На жаль, представники правоохоронних органів роблять усе, щоб цей ринок не розвивався,

– резюмував народний депутат, комітет ВР з питань фінансової і банківської політики Сергій Рибалка.

За його словами депутати підготували законодавчу базу, щоб визначити правовий статус біткоїну, систему контролю, обігу та оподаткування майнінгу та криптооперацій. Документ готові виносити на обговорення. Юристи зауважують, що тепер тиск посилиться, щоб перевірити хто скільки намайнив і скільки сплатив податків. Відтак, проблеми у криптоспільноти не зменшаться.

Про криптозолото в законі чи поза ним – дивіться у журналістському розслідуванні "ЦРУ".