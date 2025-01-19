Об этом 24 Каналу рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и нацбезопасности Вадим Кабанчук, отметив, что бойцы чудом остались живы. К сожалению, несколько белорусских добровольцев тогда погибли.

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Как белорусские добровольцы помогли сдержать россиян под Ворзелем

Представитель вспомнил, что в боях под Ворзелем погибло несколько белорусских добровольцев. Один из них – Илья с позывным "Литвин", в честь которого позже назвали один из батальонов полка имени Кастуся Калиновского.

"Мы с этим парнем были в АТО, почти полгода в Марьянке с 2016 по 2017 год. Я и не знал, что некоторые ребята поехали в этот город (Ворзель – 24 Канал), потому что это начало войны, на всех направлениях были хаотичные действия", – отметил он.

Заметьте! В начале полномасштабного вторжения Ворзель более месяца находился под оккупацией. Там россияне уничтожали жилые массивы и объекты социальной инфраструктуры из артиллерии и танков, расстреливали и сжигали мирных людей, и даже ели собак. 1 апреля 2022 года ВСУ освободили поселок.

По словам Кабанчука, он узнал об этом бое, когда к нему приехал белорусский доброволец Денис с позывным "Кот", он был легкораненый, тогда и сказал о гибели "Литвина". Белорусские добровольцы тогда держали оборону в вилле San Marinoу Ворзеле.

Мы приехали впоследствии на эту виллу, она фактически вся была уничтожена, это чудо, что ребята остались живы. Этот бой задержал российских оккупантов на некоторое время и дал фору Силам обороны лучше подготовиться для встречи их на следующих позициях,

– подчеркнул он.