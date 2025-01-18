Лукашенко нужен был шаг от Украины, чтобы потом подать это белорусам как причину, почему им нужно идти против нашего государства. Такое мнение 24 Каналу озвучил представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и нацбезопасности Вадим Кабанчук.

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"Он понимал, что ему будет сложно "отмыться" от образа агрессора вместе с Владимиром Путиным. Ему было важно, чтобы Украина дала любой ответ на агрессию, которая началась в феврале 2022 года. Что у него было в голове, то он и сказал Зеленскому. Потому что если бы Украина пошла на такой шаг, то Лукашенко очень легко объяснял бы для населения Беларуси и своих силовиков, почему они зашли в Украину", – объяснил он.

По словам Вадима Кабанчука, если бы российские войска в феврале 2022 года имели значительный успех, то армия Александра Лукашенко пошла бы против Украины вторым эшелоном.

Что об этом известно

Зеленский рассказал, что через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину он разговаривал с белорусским диктатором. Лукашенко просил у него прощения. Украинский лидер припомнил: "Ты поверь, Володя, это не я", – говорил он мне. Он говорил, что "не контролирует ракеты, что это Путин".

Самопровозглашенный президент Беларуси утверждал, что пытался отговорить Путина от нападения на Украину. Зеленский ответил Лукашенко, что он – "такой же убийца". Белорусский диктатор убеждал, что "нельзя воевать с россиянами", а еще предложил Украине в ответ ударить по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси.

По словам пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, в звонке белорусский диктатор хотел предупредить, что "именно Зеленский берет ответственность за смерти людей на территории Украины". Факт извинений в пресс-службе решительно отрицают.