Лукашенку потрібен був крок від України, аби потім подати це білорусам як причину, чому їм потрібно йти проти нашої держави. Таку думку 24 Каналу озвучив представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони та нацбезпеки Вадим Кабанчук.

До теми Зеленський каже, що Лукашенко вибачався за агресію: у Білорусі відреагували

"Він розумів, що йому буде складно "відмитися" від образу агресора разом із Владіміром Путіним. Йому було важливо, щоб Україна дала будь-яку відповідь на агресію, яка почалась у лютому 2022 року. Що у нього було у голові, те він і сказав Зеленському. Бо якби Україна пішла на такий крок, то Лукашенко дуже легко тлумачив би для населення Білорусі та своїх силовиків, чому вони зайшли в Україну", – пояснив він.

За словами Вадима Кабанчука, якби російські війська у лютому 2022 року мали значний успіх, то армія Алєксандра Лукашенка пішла б проти України другим ешелоном.

Що про це відомо

Зеленський розповів, що через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він розмовляв з білоруським диктатором. Лукашенко просив у нього вибачення. Український лідер пригадав: "Ти повір, Володю, це не я", – говорив він мені. Він казав, що "не контролює ракети, що це Путін".

Самопроголошений президент Білорусі стверджував, що намагався відмовити Путіна від нападу на Україну. Зеленський відповів Лукашенку, що він – "такий самий убивця". Білоруський диктатор переконував, що "не можна воювати з росіянами", а ще запропонував Україні у відповідь вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.

За словами речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, у дзвінку білоруський диктатор хотів попередити, що "саме Зеленський бере відповідальність за смерті людей на території України". Факт вибачень у пресслужбі рішуче заперечили.