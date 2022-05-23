Битва поправок: как работает русская фабрика троллей

В ВИИЯ (сейчас это УМО, русский военный вуз) на кафедре спецпропаганды готовили специалистов со знанием иностранных языков. На той же кафедре проходили "военку" выпускники гражданских вузов – журналисты, юристы, востоковеды. Сегодня они на всех языках во всех пабликах публикуют кремлевские нарративы.

Виртуальное дело Шишимарина

На скриншоте типичный пример. В "Гугле" на первую позицию вывели статью из "Вики" о том, что российский военнослужащий, которого судят в Киеве за убийство, на самом деле – украинский (первая ссылка слева).

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Украинские ресурсы при этом блокируют, рассылая жалобы в соцсетях (вторая ссылка слева).

Россия отреклась от своего военного преступника Шишимарина / Скриншот

Сообщество "Вики" отредактировало эту информацию, указав что судят российского военного (ссылка справа).

Но это ненадолго. Кремлевские тролли будут пытаться вернуть в Википедию нарратив агрессора. И любой человек, попавший на этот нарратив, будет уверен, что виновата Украина, а не Россия.

Фабрика троллей

Каждый кремлевский тролль из-под десятков фейковых аккаунтов ежедневно распространяет тысячи комментариев и ссылок на кремлевскую версию войны.

Боты задают миллионы запросов поисковикам об этой лжи. Поисковики индексируют комментарии и ссылки троллей и выводят нарративы агрессора в топ.

Такие группы троллей работают на всех основных языках.

В "Википедии" они продвигают кремлевские трактовки, ссылаясь на свои же публикации в СМИ и соцсетях. Давят количеством из-под сотен поддельных аккаунтов. Сеют раздрай и пытаются добиться своего, называя черное белым, а белое черным.

На стороне России воюют неонацисты – смотрите видео: