Мужчина выполнял и другие поручения по хозяйству. В Израиле считают это попыткой Ирана проследить за главой оборонного ведомства.

На тему Иран решил пойти ва-банк: ядерное соглашение под угрозой срыва

Подозреваемый хотел завладеть компьютером министра

Как сообщает следствие, подозреваемый переписывался в соцсетях с неизвестными лицами. Он посылал им фотографии дома министра обороны. Также мужчина уверял, что установит специальную шпионскую программу на компьютер Ганца.

Обратите внимание! Пока подозреваемому предъявлены обвинения в шпионаже. Суд должен состояться в городе Лод вблизи Тель-Авива.

В заявлении спецслужбы говорится, что подозреваемый представлял потенциальную опасность для государства. В Ассоциации госадвокатов, которая будет защищать подозреваемого в суде, заявили, что он не собирался навредить Израилю. Мол, мужчина это делал из-за "плохого финансового положения".

Адвокат Гал Волф, представляющий интересы обвиняемого, подчеркнул, что тот собирался только взять деньги у злоумышленников. По словам юриста, у него не было никаких возможностей шпионить.

Обострение между Израилем и Ираном: главное