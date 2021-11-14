Тегеран начал активно использовать своих боевиков в регионе для масштабной дестабилизации ситуации. Она может заставить США пойти на агрессивные меры.

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Повстанцы-хуситы вторглись в посольство

Поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене вторглись в американское посольство в этой стране и, по факту, захватили в заложники его сотрудников. По меньшей мере сейчас известно о 25 заложниках. Все они являются гражданами Йемена, но работали на американское правительство.

Захват здания посольства подтвердили уже и в Госдепе США. Там призвали боевиков как можно скорее освободить всех заложников.

Кроме того, несколькими днями ранее, проиранские повстанцы совершили попытку убийства премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми.

Она провалилась, но очевидно, что Иран стремился дестабилизировать ситуацию в этой стране для того, чтобы навязать Ираку лояльное Тегерану правительство.

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В добавок проиранские силы давно укоренились в Сирии и Ливане. Например, Израиль не просто так обеспокоен вероятным усилением Тегерана.

Вся проблема в том, что сильный Иран будет еще активнее подпитывать террористические ячейки в регионе. Именно поэтому США, Израиль и страны Персидского залива требуют от Ирана прекратить поддержку повстанцев в разных регионах.

Обратите внимание! Новый раунд переговоров по ядерной сделке должен состоятся уже 29 ноября.

Но Иран неожиданно выдвинул новое требование – США должны предоставить гарантии, что они не уйдут из сделки, как это ранее сделал Дональд Трамп.



Дональд Трамп ушел от сделки / Фото Getty Images

Кроме того, Тегеран заявил, что они не будут обсуждать с Западом вопрос своих ракет, а тем более их отношения с повстанцами в разных странах.

Но здесь стоит отметить, что США уже предупреждали о том, что если Иран будет выбрасывать какие-то фокусы, они готовы перейти к более решительным действиям.

На этом фоне представитель США в переговорах по ядерной сделке отправился в турне по союзным арабским странам и в Израиль.

Напомню, такие страны как Израиль, Бахрейн, Саудовская Аравия и Объединенные арабские Эмираты обеспокоены не только агрессивным поведением Ирана, но они также не верят в то, что Тегеран, даже после возобновления сделки с Западом, откажется от создания ядерного оружия.

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Потому визит представителя Госдепа США Робба Мэлли в эти страны имеет 2 цели: заверить региональных союзников, что США принимает во внимание их озабоченность и послать Ирану сигнал об отсутствии трений между США, Израилем и странами Персидского залива.

Конец ноября станет решающим

Чтобы показать, что это не просто слова, в акватории Красного моря стартовали беспрецедентные военные учения с участием США, Израиля, ОАЭ и Бахрейна. В командовании ВМС США отметили, что это исторически важные учения, которые должны обеспечить безопасность в регионе.

Позже генерал израильской армии добавил, что главная задача этих учений – научится совместно противостоять именно иранским атакам.

На самом деле это очень угрожающая ситуация для Ирана, ведь еще пару лет назад даже дипломатические отношения между Израилем и арабскими странами были, мягко говоря, натянутыми. Сегодня же эти страны готовы вместе воевать против общего врага.

Поэтому, похоже, что 29 ноября станет решающей датой: или Иран пойдет на уступки и напряжение в регионе снизится, или регион может охватить настоящая бойня.