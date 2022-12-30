Об этом в эфире 24 канала заявил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, Владимир Путин для достижения цели предоставляет Пригожину колоссальное количество частично мобилизованных.

К теме Рано или поздно российские войска будут стрелять в вагнеровцев, – Арестович о конфликте в России.

"Он их берет, выкладывает трупами, каждый день на 5 метров продвигается. Взятие Бахмута развязало бы руки Пригожину в этой гражданской войне, которая ведется в России", - объяснил Пионтковский.

Среди русской верхушки уже идет война

Оппозиционер считает, что все кремлевские лидеры создают собственные ЧВК, потому что уже начали потасовку за наследство Путина, которое может составлять 300 миллиардов долларов.

Андрей Пионтковский добавил, что не считает Рамзана Кадырова участником борьбы за власть в России, ведь он давно ведет себя как глава независимого государства и объявит себя таким на следующий же день после падения Мелитополя.

По мнению Пионтковского, главное откровение для кремлевских пропагандистов — неспособность российской армии одержать победу, серьезные ошибки государства. С этим фоном российский политический класс, еще не отказавшийся от своих имперских фашистских амбиций, входит в 2023 году.

В России начинается гражданская война: смотреть видео

Внутренняя борьба русских полевых командиров