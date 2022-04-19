Битва за Донбасс может стать крупнейшим танковым боем со времен Второй мировой, – Sky News

Журналисты отметили, что битва за Донбасс может быть особенно масштабной. Говорят о вероятности крупнейшего танкового боя со времен Второй мировой.

Расстояние между городами на Донбассе – немалое. Корреспондент Марк Стоун убежден, что удержание этой земли будет ключевым для обеих сторон.

Заметьте Наступление на Донбасс длится уже 12 сутки, – Арестович

СМИ пишут, что россияне будут надеяться соединиться между городами с преимуществом танков, прикрываясь артиллерией сзади. Однако в каждом городке и селе они столкнутся с украинскими воинами, мотивированными защищать свою землю.

Важен моральный дух

Моральный дух солдат является ключевым в войне. У украинцев он высок с начала вторжения оккупантов. Боевой дух россиян, напротив, был низким.

Однако журналисты отметили, что пока украинцы удерживали линию фронта, россияне перегруппировались под новым командующим и собрали свои силы на Востоке.

Важно – Атаки в Луганской области отбили, – Гайдай о боях на Донбассе: