Такое заявление Александар Вучич сделал во время интервью. По его словам, следующая зима будет тяжелой в том числе и из-за битвы за Херсон.

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Что не так с заявлением Вучича

Сербский президент на фоне полномасштабной войны, начатой Россией, говорит о "важности сохранить мир", что уже звучит абсурдно, потому что по меньшей мере 1 страна в мире не желает этого. Говоря это в контексте энергетического кризиса, который в этом году стал острой проблемой, опять же из-за действий России, Вучич будто намекает, что лучше Украине не отвоевывать Херсон.

Нам грозит Сталинградское сражение – битва за Херсон в Украине. Это приведет к дополнительному напряжению и проблемам, и поэтому важно сохранить мир, и поэтому я не хотел участвовать в каких-либо поспешных шагах,

– заявил Вучич.

То есть, деоккупация Украиной собственных территорий для сербского президента это "дополнительные напряжения и проблемы".

Да и вообще, корректно ли сравнение битвы за Херсон с битвой за Сталинград? Ответ на вопрос неоднозначен и можно трактовать это по-разному. Сталинградская битва считается одной из самых кровавых и ожесточенных битв в мировой истории, ведь в боях погибли более 2,5 миллиона человек. С этой стороны сравнение некорректно, ведь стратегия Вооруженных Сил направлена на то, чтобы уберечь как можно больше жизней украинских воинов.

Сталинградская битва стала переломным моментом в германо-советской войне и нацистские войска потеряли стратегическую инициативу в поле боя. В этом контексте теоретически сравнение может быть уместным, ведь потеря Херсона для россиян станет большим поражением и будет иметь негативные для врага последствия.

Но российская пропаганда трактует такие сравнения совсем иначе, мол, советские войска "удержали свое" и начали контрнаступление. Так россияне намекают, что якобы они, как под Сталинградом, "удержатся" и пойдут в наступление. Однако есть большое "но": Херсон – это Украина. Этот город оккупирован и ВСУ выбьют оттуда оккупантов.

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