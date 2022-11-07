Таку заяву Александар Вучич зробив під час інтерв'ю. За його словами, наступна зима буде важкою зокрема й через битву за Херсон.

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Що не так із заявою Вучича

Сербський президент на тлі повномасштабної війни, яку розпочала Росія, говорить про "важливість зберегти мир", що вже звучить абсурдно, тому що щонайменше 1 країна в світі не бажає цього. Говорячи це у контексті енергетичної кризи, яка цього року стала гострою проблемою, знову ж таки, через дії Росії, Вучич ніби натякає, що краще Україні не відвойовувати Херсон.

Нам загрожує Сталінградська битва – битва за Херсон в Україні. Це призведе до додаткової напруги та проблем, і тому важливо зберегти мир, і тому я не хотів брати участь у будь-яких поспішних кроках,

– заявив Вучич.

Тобто деокупація Україною власних територій для сербського президента це "додаткові напруги та проблеми".

Та й узагалі, чи є коректним порівняння битви за Херсон з битвою за Сталінград? Відповідь на питання неоднозначна і можна трактувати це по-різному. Сталінградська битва вважається однією з найкривавіших та найзапекліших битв у світовій історії, адже у боях загинули понад 2,5 мільйона осіб. З цього боку порівняння некоректне, адже стратегія Збройних Сил спрямована на те, аби вберегти якомога більше життів українських воїнів.

Сталінградська битва стала переломним моментом у німецько-радянській війні й нацистські війська втратили стратегічну ініціативу на полі бою. У цьому контексті теоретично порівняння може бути доречним, адже втрата Херсона для росіян стане великою поразкою і матиме за собою негативні для ворога наслідки.

Та російська пропаганда трактує такі порівняння зовсім інакше, мовляв, радянські війська "втримали своє" і почали контрнаступ. Так росіяни натякають, що нібито вони як під Сталінградом "втримаються" і підуть у наступ. Однак є велике "але": Херсон – це Україна. Це місто окуповане і ЗСУ виб'ють звідти окупантів.

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